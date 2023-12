Quello di oggi sarà il confronto numero 35 tra Inter e Lecce in Serie A: i nerazzurri guidano il bilancio con 26 vittorie contro le 4 dei salentini. Completano il quadro 4 pareggi. L'Inter è la squadra contro cui il Lecce ha perso più incontri e quella contro cui ha subito più reti in Serie A (79). Il Lecce ha vinto solo una delle ultime 14 sfide di Serie A TIM contro l’Inter (3N, 10P): 1-0, con una rete di Guillermo Giacomazzi, il 29 gennaio 2012.

L’Inter ha vinto 16 delle 17 gare casalinghe contro il Lecce in Serie A TIM (1P), incluse tutte le ultime nove; i nerazzurri hanno segnato 49 gol nei precedenti in casa contro i pugliesi in campionato (2.9 di media a match), a fronte di sei subiti (0.4 in media a incontro).