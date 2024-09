Lamine Yamal è diventato il secondo più giovane giocatore a segnare in Champions League grazie al gol siglato ieri sera in Monaco-Barcellona 2-1, all'età di 17 anni e 68 giorni. Resiste, dunque, il record di Ansu Fati, che aveva solo 17 anni e 40 giorni quando esultò a San Siro in un Inter-Barcellona 1-2 nella fase a gironi della stagione 2019/20.