Otto sconfitte in Serie A. L'incontro da ex non è quasi mai stato foriero di buone notizie per Gian Piero Gasperini, che ha nell'Inter a pari merito con il Napoli la formazione contro cui ha perso di più in campionato da quando siede sulla panchina dell'Atalanta.

Il tecnico dei bergamaschi ha in mano la guida della stessa squadra ormai dal 2016/17, la striscia aperta più lunga di campionati consecutivi con il medesimo club tra gli allenatori in carica nel massimo torneo italiano.