Il Lecce evoca dolci ricordi per Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. La prima delle 157 presenze in Serie A con la maglia dell’Inter di Barella è arrivata proprio contro il Lecce, nel 4-0 per i nerazzurri al Meazza del 26 agosto 2019, assist per lui in quell’incontro. Il primo gol di Bastoni con la maglia dell’Inter in Serie A è stato realizzato proprio contro i giallorossi: il difensore ha trovato la rete nel pareggio per 1-1 al Via del Mare del 19 gennaio 2020.