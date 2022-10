Edin Džeko ha realizzato sei gol contro il Sassuolo in Serie A, quattro dei quali al MAPEI Stadium. Nella sfida della passata stagione l'attaccante nerazzurro è stato decisivo nella rimonta dell'Inter: entrato nel corso della ripresa, il bosniaco impiegò solamente 33 secondi per realizzare il gol del pareggio nerazzurro che diede poi via alla rimonta finale.