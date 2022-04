Il primo dei 97 gol di Edin Dzeko in Serie A è arrivato contro la Juventus (30/08/2015 con la Roma): tre le sue reti in totale contro la Signora in campionato, inclusa quella del match d’andata nell'1-1 di San Siro. Il bosniaco ha però perso sei sfide contro i bianconeri in Serie A, contro nessuna squadra ne conta di più.