Federico Dimarco proverà a dimenticare l'amaro gol del Civitas Metropolitano già contro il Napoli. Una squadra che ultimamente ha portato bene al numero 32 dell'Inter che ha servito un assist in due delle sue ultime tre presenze di Serie A contro gli azzurri: in generale, come ricorda Opta, contro nessuna avversaria ha fornito più assist nella competizione.

L'esterno interista in questo campionato ha già messo lo zampino in 10 reti, con 4 reti segnate e 6 assist forniti. Nelle ultime 20 stagioni di Serie A solo tre difensori hanno fatto meglio in nerazzurro in un singolo torneo: Maicon, Yuto Nagatomo e Achraf Hakimi.