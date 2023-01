Il gol contro il Napoli è stato il 10° stagionale per Edin Dzeko, considerando tutte le competizioni: nessun giocatore della Serie A in corso ha fatto meglio del bosniaco, al pari dei colleghi Osimhen e Nzola. Il Cigno ha timbrato il cartellini in tutte le ultime tre partite di campionato, realizzando anche due doppiette nelle sue ultime quattro trasferte in Serie A.