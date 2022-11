Nel tennistico 6-1 contro il Bologna, Hakan Calhanoglu ha segnato e servito un assist nello stesso incontro di Serie A per la quinta volta con la maglia dell'Inter. Dal suo esordio in nerazzurro, nella scorsa stagione, nessun giocatore ha fatto meglio (cinque volte anche per Luis Muriel). Lo ricorda il sito statistico Opta.