Dopo aver ottenuto il pass per la semifinale di Champions League, per l'Inter è tempo di concentrarsi nuovamente sulla lotta scudetto con il Napoli. Sono tre i punti di distanza tra la squadra di Inzaghi e di Conte in classifica quando all'appello mancano solo sei partite.

Il campionato dell'Inter ripartirà da Bologna. Sono 155 i precedenti in Serie A tra le due squadre: i nerazzurri contano 75 vittorie contro le 43 dei rossoblu, con 37 pareggi che completano il quadro.