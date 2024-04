Chiamarlo difensore ormai è a dir poco riduttivo. Basta vedere cosa fa in campo, a livello tattico e non solo: i numeri, infatti, parlano per Alessandro Bastoni, che ieri, regalando a Federico Dimarco la palla per l'1-0 contro l'Empoli, ha fornito il terzo assist di fila nelle ultime tre partite di Serie A dopo aver mandato al gol anche Bisseck con il Bologna e Darmian contro il Napoli. Prima di lui, l’ultimo difensore dell’Inter a far registrare questi numeri nel torneo era stato Federico Dimarco, tra agosto e settembre 2023 (tre anche in quel caso).