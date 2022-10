Nicolò Barella, contro la Sampdoria, ha segnato nelle ultime 3 gare di Serie A: Salernitana e Fiorentina le due precedenti vittime. Come riportato da Opta, in precedenza solo 3 centrocampisti dell’Inter avevano trovato la rete in 3 match di fila nel torneo nell’era dei tre punti a vittoria: Cambiasso (nel 2008), Perisic (nel 2016) e Çalhanoglu (nel 2021).