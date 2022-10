L'Inter di Simone Inzaghi, dopo aver ottenuto il pass per gli ottavi di finale di Champions League, si prepara ad ospitare sabato sera a San Siro la Sampdoria di Dejan Stankovic. La squadra nerazzurra è rimasta imbattuta in nove delle ultime 10 sfide di Serie A contro la formazione blucerchiata (8V, 1N), con l'unica sconfitta nel parziale arrivata il 6 gennaio 2021 con Antonio Conte in panchina. L'Inter ha poi vinto tutte le ultime cinque partite di Serie A al Meazza contro la Sampdoria: solo tra il 1984 e il 1990 i nerazzurri hanno registrato una striscia di vittorie più lunga in casa contro i blucerchiati (sei in quell'occasione). La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 20 trasferte di Serie A contro l'Inter (2-1 il 3 aprile 2017, firmato da Schick e Quagliarella): completano il parziale 14 successi nerazzurri e cinque pareggi