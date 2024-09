La prestazione di Juan Luca Sacchi in Udinese-Inter finisce sotto la lente d'ingrandimento di Gianpaolo Calvarese. L'ex arbitro analizza gli episodi chiave del match del Bluenergy Stadium sulle colonne di Tuttosport: "Sacchi fischia 19 falli in totale con una soglia abbastanza equilibrata. Anche se mancano un paio di punizioni in favore dell’Udinese. Una sul finale del primo tempo, dove Calhanoglu sarebbe dovuto essere ammonito l’intervento in ritardo su Thauvin. La seconda punizione invece non è stata data pochi minuti prima il fischio finale, con una scivolata scomposta di Mkhitaryan su Iker Bravo", spiega l'ex fischietto.

"In una gara senza episodi importanti nelle aree di rigore, giusto annullare il gol dell’Inter dato che Tourè è in netto vantaggio, ma subisce lo sgambetto involontario di Taremi che va poi a segnare - prosegue Calvarese -. In ritardo in questa occasione il fischio per non estromettere l’intervento del Var, però visto il fallo netto avrebbe potuto tranquillamente adottare un timing diverso. Corretta l’unica ammonizione della partita ai danni di Karlström.

Ormai con conclamata esperienza, soprattutto su questo tipo di gare, Sacchi tiene sempre in pugno la gara. Grazie al dialogo e al modo di porsi, l’arbitro è stato accettato da entrambe le squadre anche quando la partita si è fatta più combattuta".