L'esclusione dai titolari di Christian Eriksen contro il Torino, non la prima nelle ultime gare, ha acceso nuovamente il dibattito sulla posizione del danese in squadra. Tuttosport dedica oggi un focus sulla questione. Secondo il quotidiano, "è impensabile che il danese sia uno dei tanti, anche perché il club lo ha scelto come uno dei volti del presente e futuro", ma dall'altra parte "fosse per Conte, Eriksen potrebbe essere serenamente ceduto o scambiato: per altro l’Inter potrebbe messere a segno una buona plusvalenza, avendolo pagato 20 milioni".

Ovviamente il rischio è che il danese torni ad essere il giocatore ammirato al Tottenham, dove (statistica riportata sempre dal quotidiano) "in sei stagioni e mezzo ha messo a referto qualcosa come 69 gol e 89 assist (e una finale di Champions)".

VIDEO - "VITTORIA MERITATA", MA QUALCUNO FA COMUNQUE ARRABBIARE TRAMONTANA...