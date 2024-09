"Se riusciamo ad archiviare il malcontento e le critiche naturali alla gestione di Sala di tutta la faccenda legata allo stadio bisogna guardare subito avanti". Lo dice Riccardo Truppo, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino, dopo gli ultimi sviluppi legati al nuovo stadio di Milano: "Bisogna lanciare subito un internazionale concorso di idee - le parole ai microfoni de Il Giorno-Milano -. Ora sappiamo che Milan e Inter vogliono i due stadi, c'è San Siro da tutelare perché sappiamo che c'è un preavviso di vincolo che arriverà sicuramente. Quindi serve una grande idea e non solo per i due stadi, ma per rilanciare l'intera area che potrebbe diventare davvero un nostro vanto. Ecco cosa deve fare subito l'amministrazione comunale. Incassata l'intenzione di rimanere sul territorio di Milano delle due squadre, ora può riprendere la guida, lanciando l'idea di un grande concorso internazionale. Perché alla fine c'è una cosa che è sfuggita in tutta questa vicenda".

Quale, oltre al tempo perso?

"È mancato il sogno, la visione di quell'area, la bellezza di un progetto che non deve sganciarsi dal quartiere, quell'area intorno a piazza Selinunte, dalle case popolari. Questa deve essere una grande occasione di rigenerazione urbana che deve vederci subito al tavolo con un confronto serrato. Peraltro tutta l'area di edilizia popolare di gestione Aler è già stata tema di confronti a Palazzo Marino tra noi e la giunta".