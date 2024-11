"Conte non fa vedere quel gioco brillante che poteva essere di Sarri o di Sacchi. Ma è un gioco fatto di attenzione, di forza, sa strutturare bene una squadra". Parola di Marco Tardelli, protagonista oggi di un'intervista ai microfoni de Il Mattino in cui vota il Napoli come una delle candidate principali nella lotta scudetto.

Il Napoli ha iniziato un mini ciclo con il blitz a San Siro con il Milan. Domani l'Atalanta al Maradona e poi il big match contro l'Inter al Meazza.

"In questo mini tour ci si gioca il campionato".

Addirittura lo scudetto: ma non è presto?

"Io invece credo proprio che sia decisivo. Si diceva la stessa cosa di Spalletti e sappiamo com’è andata... Io vedo i volti dei giocatori del Napoli e sono facce convinte e non sono neppure affaticati. E sono sorridenti. E questa è una cosa molto positiva".