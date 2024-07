Settanta docenti di Politecnico, Statale e Cattolica, tra le più importanti università milanesi, hanno scritto una lettera ai presidenti di Fifa e Uefa, Gianni Infantino e Aleksander Ceferin. oltre che a Gabriele Gravina, numero uno della Figc, riguardo al possibile futuro stadio del Milan a San Donato.

"Riteniamo encomiabile il vostro riconoscimento dell’importanza di promuovere la sostenibilità nel settore calcistico ma portiamo alla vostra attenzione la problematicità di costruire nuove infrastrutture in aree non edificate - si legge - Il nuovo stadio del Milan comporterebbe la trasformazione di circa 30 ettari di terreno mai urbanizzato, senza contare che nelle immediate vicinanze del sito proposto per l’impianto si trova l’abbazia di Chiaravalle. Dovendo compensare la perdita ambientale sarebbe necessario piantare 19 ettari di bosco e 32mila alberi per arrivare in vent’anni a compensare quanto perduto a causa del consumo di suolo che comprende anche diverse aree del Parco Agricolo Sud Milano, l’importante riserva naturale dedicata alla protezione di boschi, terreni agricoli e corsi d’acqua".