"Io se fossi in Aurelio De Laurentiis e non riuscissi a dire di no a offerte iperboliche inglesi, chiederei a Spalletti se fosse interessato a sostituire Osimhen con Lukaku. In quel contesto penso potrebbe rilanciarsi, sempre se l’Inter non fosse più interessata". E' l'opinione espressa da Aldo Serena su Twitter riguardo al possibile futuro dei due centravanti.