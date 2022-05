Lautaro Martinez è tornato a giocare a livelli altissimi e non solo per i gol. La Gazzetta dello Sport ha intervistato Aldo Serena, grande ex attaccante nerazzurro, proprio per parlare del momento dell'argentino.

Lautaro è in continua ascesa: è il suo momento più alto?

"Io rispondo così: in una stagione in cui l’argentino ha attraversato periodi complicati, senza segnare, averli superati in maniera così brillante è la miglior risposta possibile. Ha trovato equilibrio mentale".