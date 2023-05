Perr Schuurs, difensore olandese del Torino, è stato "pizzicato" a Milano insieme al procuratore a vedere la partita di Champions League tra Inter e Milan. Il che ha dato subito il via a voci di mercato sul suo futuro. "Se rimarrò almeno per un’altra stagione? Non lo so, vedremo. Sono andato a Milano solo per guardare la partita, non per incontrare uno dei club. Il mio focus in questo momento è sul Torino, è su queste ultime tre partite, importanti per noi, ma pure per me»", ha risposto oggi a Tuttosport.