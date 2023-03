Sta facendo ovviamente notizia la chiamata dell'argentino Mateo Retegui per la nazionale italiana, decisa da Roberto Mancini per provare a chiudere il "buco" che si è formato in azzurro nel ruolo di centravanti. A farlo debuttare nel 2018 con il Boca Juniors fu Guillermo Barros Schelotto . Ora Retegui ha segnato 23 gol nell'anno solare 2022, altri sei dall'inizio del 2023. "Strano non lo chiami l'Argentina? Nella sua posizione ha già Alvarez, Simeone del Napoli, Lautaro Martinez , ne abbiamo molti di qualità, pure Dario Benedetto del Boca. Retegui ha sempre ha avuto una concorrenza agguerrita.

Lui è cresciuto negli ultimi 2 anni, insieme ai campioni del mondo. Come lo vedo in Italia? Ha molta personalità, viene da una famiglia con buona educazione, base solida, ha capacità di adattarsi e si sta preparando per questo passo. L’Italia, al di là di Immobile, non ha un 9 come Retegui. E credo che questa convocazione gli aprirà le porte anche per un club europeo, ho sentito parlare del Milan...".