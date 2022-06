Andrea Pillon , come noto, è l’uomo a cui è stato affidato il coordinamento del dibattito pubblico sulla questione San Siro. "È una bella sfida - ha detto a conclusione dell’incontro in Comune con i due club ed il sindaco di Milano, Beppe Sala -. È anche il primo dibattito pubblico nazionale così complicato, con un investimento dei privati così importante. Siamo tutti un po’ messi alla prova".

Come ripota l'edizione di Milano del Corriere della Sera, Pillona ha poi evidenziato che i tempi dle procedimento "li definiremmo nella fase di progettazione - dice il coordinatore -. Ci saranno serate dedicate a temi specifici: l’ambiente, la riqualificazione del Meazza, le esigenze delle squadre, la fattibilità economica. Nel corso del dibattito emergeranno tutte le posiziono che i cittadini e i comitati vogliono fare emergere. Alla fine del dibattito presenterò una relazione in cui illustrerò tutto quello che è emerso. Non solo quello che è stato fatto, ma tutte le posizioni. A quel punto toccherà rispondere al Comune e ai club. Ci saranno delle proposte che potranno essere accettate perché migliorative, altre che non saranno accettate e verrà spiegato il perché. Il dibattito è un grande momento di ascolto. In base alla mia esperienza nessun progetto è uscito dal dibattito pubblico cosi come è entrato".