Marco Giampaolo non ci sta. Dopo il ko con il Milan, il tecnico della Samp, espulso per proteste nel finale, ha attaccato l'arbitro Fabbri. "Dopo l’espulsione di Leao, che reputo sacrosanta, l’arbitro ha diretto la gara a senso unico, come se avesse dovuto in qualche modo mettere a posto la cosa… - ha detto l'allenatore abruzzese come riporta la Gazzetta dello Sport -. Abbiamo avuto tutte decisioni contrarie. Non solo: io ritengo che non si debba arbitrare con arroganza, devi reggere la pressione, perché in una partita la posta in palio è importante per entrambe le squadre. Bisogna avere rispetto della Sampdoria. La mia espulsione? Gli ho dato del cogl… sì, e dunque è giusto che mi abbia mandato fuori. Tuttavia bisogna essere più ragionevoli, altrimenti se ti fai trasportare dall’adrenalina della gara finisci per perderne il controllo. Insomma, una gestione davvero sbagliata, al di là del fatto che il Milan è forte".