Nuovo trasferimento in estate per Sebastiano Esposito, passato alla corte dell'Empoli. Una scelta che Rebecca Corsi, dirigente dei toscani, ha speigato così dalle colonne di Tuttosport: "È un nostro modo di pensare quello di non guardare la carta d’identità, ma di pensare se un calciatore lo reputiamo forte o meno forte, utile o meno al nostro progetto - afferma la Corsi in una risposta che riguarda anche la scelta di Colombo -. Guardiamo tutti in questa direzione, consapevoli dei pro e contro di lavorare con i giovani".