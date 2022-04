Lunga intervista della Gazzetta dello Sport a Giacomo Raspadori, accostato con insistenza a Inter e Juventus in vista della prossima sessione di mercato. Ecco alcuni passaggi interessanti.

Giacomo, cosa significa avere la testa giusta?

"Affrontare le cose con equilibrio. Cerco di fare tutto nel modo appropriato. E poi rimanere se stessi sempre. Così sei pronto ad affrontare qualunque situazione".

Lei è veramente forte o stiamo esagerando?

"Domanda difficile, io non devo dare un valore a me stesso. Di sicuro grazie al Sassuolo sono consapevole dei miei mezzi. Io penso a divertirmi e uso tutta la mia energia in campo. Sono un leader silenzioso, trasmetto la carica ai compagni con il mio atteggiamento, non mollo mai. Per un giovane è facile essere esaltato dopo qualche partita, ma è solo l’inizio di un percorso. Ecco perché serve equilibrio".