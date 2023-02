Le aziende leader nelle telecomunicazioni in Italia (Vodafone, Fastweb, WindTre, Tim e Iliad) hanno scritto una lettera su Repubblica per rispondere alle accuse lanciate dall'ad della Lega Serie A , Luigi De Siervo , che proprio attraverso lo stesso quotidiano ha accusato di trarre beneficio dal traffico di contenuti diffusi illegalmente.

"Si tratta di un’accusa palesemente infondata. Chiunque può constatare che gli abbonamenti per l’accesso a internet delle utenze residenziali sono flat: in altre parole, gli utenti pagano una tariffa fissa, indipendentemente dal traffico - si legge nella lettera -. Noi siamo sempre stati contro la pirateria e oggi sosteniamo qualsiasi azione contro la violazione dei diritti sui contenuti immessi in rete. Anziché lanciare accuse infondate e gravi, quindi, il sistema calcio dovrebbe confrontarsi con la filiera di distribuzione dei contenuti, con le autorità regolatorie e il legislatore per contribuire all’adozione di strumenti adeguati".