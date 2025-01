Pagelle più che positive su Tuttosport per quel che riguarda la prestazione dell'Inter in casa del Lecce. Sufficiente Sommer, che si fa trovare pronto. Voto 6 anche agli altri componenti della difesa, da Darmian a Bastoni, passando per il subentrato Bisseck (perfetto).

A centrocampo 6,5 per Dumfries che va anche a bersaglio e 6 per Buchanan che prende il suo posto. Voto 7 a Frattesi, calciatore totale, che lancia un segnale di mercato per tutti (Asllani ng). Bene Zielinski e Mkhitaryan, entrambi da 6,5, sufficiente Carlos Augusto.

In attacco la prova di Thuram vale un 6,5, anche se divora il 2-0 a porta vuota. Meglio ancora Lautaro con un 7. Stesso voto per Inzaghi in panchina.

Nel Lecce, tantissime insufficienze e un 6 a Pierotti, praticamente l'unico a salvarsi. Sufficiente la prova dell'arbitro Marinelli.