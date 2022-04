Voti alti, e per alcuni altissimi, quelli del Corriere dello Sport per gli interisti che ieri hanno battuto 3-1 una Roma reduce da 12 risultati utili consecutivi.

S. Inzaghi (all.) 8 Va a dormire al primo posto in classifica dopo la quinta vittoria di fila, Coppa Italia compresa. Terzo successo su tre in stagione contro la Roma dell’ex Mourinho. Azzecca tutte le mosse.



Handanovic 6 Con i piedi non è giornata e sbaglia palloni banali. Una parata facile su Pellegrini; sul 3-1 è incolpevole.



Skriniar 6,5 Autoritario nei suoi interventi, non sbaglia neppure un passaggio sui 54 tentati. Solita sicurezza.



De Vrij 7 Cancella Abraham, sovrastandolo di testa o anticipandolo. Una sbavatura nella ripresa, per il resto da applausi.



Dimarco 7,5 Inizialmente preferito a Bastoni, è perfetto tatticamente. Pressato da Mkhitaryan, si sgancia solo quando può e fa male.



Dumfries 7 Con un inserimento perfetto concede il bis dopo la rete dell’andata. E’ a quota 5 gol e 4 assist in A: il confronto con Hakimi forse adesso non è più... fantascienza.



Bastoni (19’ st) 6 La Roma preme e Perez da quella parte ha voglia di mettersi in mostra. Mura un paio di occasioni pericolose.



Barella 7 Ha le batterie di nuovo cariche ed è tornato a essere imprendibile, a “strappare” di continuo. Recupera e riparte, spazzando via Oliveira e inserendosi in area avversaria.



Brozovic 8 Al secondo gol consecutivo in campionato (e che gol...), aggiunge una grande regia. Non è un caso che dal suo rientro in poi l’Inter abbia sempre vinto: per gli equilibri della squadra è indispensabile.



Gagliardini (27’ st) 5,5 Dà respiro a Brozovic e si disimpegna bene fino a che non si dimentica di Mkhitaryan che segna.



Calhanoglu 8 L’assist per l’1-0 è da PlayStation. Aggiunge il corner del 3-0, una gran conclusione da fuori e una partita impressionante per geometrie e lucidità. In Serie A è già a quota 10 passaggi vincenti: per lui un record.