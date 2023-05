La prestazione non perfetta dell'arbitro Marcenaro in Inter-Sassuolo, secondo il Corriere dello Sport, ha una fortuna. Ovvero che la partita ha preso una piega netta. "La scenetta finale sulla punizione non data a Bajrami (complimenti anche all’assistente Rossi) è paradossale, al limite del... suggerimento. Manca un giallo clamoroso (pestone netto di Matheus Henrique su Brozovic, più sulla caviglia), altre decisioni hanno innervosito il match" sottolinea il giornale, che ribadisce la giusta decisione di annullare i gol di Berardi e Correa per fuorigioco e la regolarità di tutti i gol.

Un discorso a parte lo merita l'episodio avvenuto nell'area nerazzurra dopo pochi minuti di gioco. "Frattesi salta Handanovic che ha il braccio destro leggermente più alto, finisce per essere un ostacolo per il piede destro dell’avversario. Sarebbe rigore, ma sul contatto il pallone è già fuori dal terreno di gioco", chiosa il Corsport.