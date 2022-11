Dunque percezione più che dato scientifico. "La sensazione è sempre quella: quando a fine partita si dà il recupero sembra virtuale, se ci sono cinque minuti alla fine non giochi mai cinque minuti. Perché ci sono tante interruzioni: tiro fuori, infortunio, il portiere che perde tempo. E non ci metto di mezzo il Var".

I recuperi monstre del Mondiale cosa ci suggeriscono? "L’input è: aumentate tanto il recupero, portiamo cinque minuti in più di tempo effettivo e arriviamo ai sessanta minuti. Ma alla fine? Prendi Marocco-Croazia: sei minuti di recupero e poi ne hanno giocati un po’ più di tre. Non possono cambiare il regolamento e dunque ecco i recuperi extralunghi. Più è lungo e più si gioca. Ma la realtà è che non aumenti la qualità del prodotto".

Chi lo gestirebbe il tempo effettivo? Non sarebbe un ulteriore motivo di polemiche?

"No, al contrario: toglieresti completamente la responsabilità dell’arbitro e il problema di tutti i giocatori di sollecitare una ripresa del gioco. Dall’ottantesimo in poi stoppi il tempo ogni volta che la palla esce, e fai in modo che lo vedano tutti".

La sperimentazione in A?

"Ecco, è chiaro che ogni cosa, ogni novità va sperimentata. Un problema lo avresti sui campi minori, ma poi un sistema si trova. Magari si può cominciare con il solo fatto di rivedere una partita…".

E capire quanto tempo si è perso.

"Sì, magari in bilico fino alla fine, una cosa del genere. E provare a stoppare il cronometro dall’ottantesimo-ottancinquesimo in avanti".