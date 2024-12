Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato delle chance scudetto della Juventus, attualmente più indietro del previsto.

Vista l'assenza di Bremer, a gennaio sarà fondamentale l'arrivo di difensore. Non pensa però che ci sia bisogno di un rinforzo anche in attacco?

"Giuntoli deve fare i conti con le esigenze di bilancio, senza aumentare il monte ingaggi. Il problema non è avere o non avere un attaccante in più a gennaio. Il punto è fare meglio con la squadra attuale, perché si può e si deve".

Criticità e obiettivi: cosa ha capito la Juve dopo la trasferta di Lecce?

"Quel pari ha fatto emergere il problema della gestione dei momenti complicati della partita. E non mi vengano a dire che la formazione di Motta non era superiore agli avversari. La Juventus può e deve arrivare tra le prime quattro, anche con gli elementi che ha ora a disposizione. È vero che la concorrenza non manca; l'Inter, il Napoli, l'Atalanta stanno facendo una stagione importante, hanno tanti giocatori e sono più strutturate perché non sono cambiate quanto e come la Juventus, dal campo all'allenatore. Sono stati spesi tanti soldi ma si sono anche risolti diversi contratti onerosi. Tornando alla questione quarto posto, sarebbe un grosso problema non centrare questo obiettivo".