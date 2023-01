Nella sua cinquantesima a San Siro, all'alba dei 45 anni, Gigi Buffon ha provato a evitare la sconfitta del Parma contro l'Inter parando il possibile 2-1 di Dzeko. Si è però dovuto arrendere ai supplementari davanti alla rete di Acerbi. "L’altra sera ero allo stadio e un mio amico, che stava seduto vicino a me, quando ha visto che razza di parata Gigi ha fatto su Dzeko, mi ha detto: “Io ho 44 anni come lui e di mattina, appena sveglio, fatico a fare le scale...”, commenta oggi l'agente Silvano Martina a Tuttosport. "Quello che ha fatto a San Siro è sorprendente - dice Martina ricordando che Buffon era fermo da tre mesi - Il gol di Acerbi? Il cross di Dimarco era un missile: impossibile andarci in presa. Lui quella palla l’ha respinta quasi al limite dell’area, fatalità ha voluto che sia caduta proprio sulla testa di Acerbi che, arrivando in piena corsa, è riuscito a colpire il pallone in modo da riuscire a scavalcare Gigi.