C'è tanto Belgio nell'intervista concessa a Tuttosport da Jean Francois Gillet, ex portiere, tra le altre, di Bari, Bologna e Torino. Tra i giocatori citati, ovviamente, c'è anche Romelu Lukaku.

Partiamo con Divock Origi. Che tipo di acquisto è per il Milan?

"Il suo tempo al Liverpool era ormai giunto al termine. Ha vinto tutto, è stato decisivo nelle partite che contano. Credo che ora voglia giocare maggiormente. Per i Reds era un jolly, ogni qual volta Klopp puntava su di lui, il ragazzo rispondeva presente. Non era facile, ma adesso ecco un’altra sfida. È ancora giovane, parliamo di un giocatore serio, prenderlo a parametro zero è un affarone".