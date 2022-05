"Prima della mia Inter guarderò Milan-Atalanta, ma nel mondo dello sport non bisogna gufare, bisogna giocarsela. Per me l'Inter lo scudetto se lo merita di più. Dovessimo effettuare il sorpasso, scriverei un post su Instagram in cinese in onore della proprietà. Poi, però, lo dovrete tradurre, eh!". Queste le considerazioni di Andrea Lucchetta intervistato dalla Gazzetta dello Sport.