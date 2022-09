Quando arriva a San Siro, il Bayern Monaco è un'autentica bestia nera per l'Inter. Nei tre precedenti giocati in campo europeo con i tedeschi, infatti, i nerazzurri hanno sempre perso a Milano: 1-3 negli ottavi di Coppa Uefa nel dicembre 1988, 0-2 nella fase a gironi di Champions del 2006-2007 e 0-1 negli ottavi di Champions nel 2011. Guardando queste statistiche e, alla luce della forza della squadra attuale, non il miglior avversario da incontrare in questo momento la squadra di Simone Inzaghi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.