Steven Zhang non ha intenzione di lasciare l'Inter, ma deve trovare una soluzione tra quelle possibili. Una questione su cui torna oggi Tuttosport, secondo cui sul tavolo ci sono l'opzione Pimco oppure quella rilanciata da Il Sole 24 Ore su un consorzio arabo in due diligence per le quote nerazzurre.

Se l'intenzione è davvero proseguire, la strada è tracciata: si va verso un nuovo finanziamento triennale con interessi superiori al 12%. Da restituire nel 2027 ci saranno quasi 500 milioni, sempre che Zhang non apra all'ipotesi di un'azionista di minoranza. Dei 400 milioni chiesti a Pimco, circa 375-385 andranno a Oaktree. Rimarrebbero quindi in cassa i 100 milioni tra quanto rimasto da Pimco e quanto non versato a Oaktree, con cui si lavorerà sulla gestione ordinaria del club.

Nel bilancio 2023/'24 dovrebbe esserci un passivo di circa 40-50 milioni di euro, ma il fatturato aumenterà grazie alle plusvalenze della scorsa estate, ai diritti tv della Serie A e alle sponsorizzazioni, con prospettive positive per Champions League e Mondiale per Club 2025. Va ricordato, però, che l'Inter ha ancora un bond da rimborsare entro il 9 febbraio 2027 da 392 milioni di euro.