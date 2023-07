"Una volta chiuso Sommer, l’Inter avrà poi davanti il resto del mese di agosto per convincere lo Shakthar ad abbassare le pretese per Trubin, l’altro portiere individuato da Marotta, Ausilio e Baccin per completare il reparto. Gli ucraini per ora non scendono da quota 30 milioni, i nerazzurri, avendo il sì del giocatore che ha solo altri 11 mesi di contratto con lo Shakthar, puntano a chiudere per meno della metà". Lo conferma Tuttosport che spiega anche come, qualora non dovesse arrivare semaforo verde, i nerazzurri punterebbero a prendere l'ucraino a zero per il prossimo anno.