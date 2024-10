Sul quotidiano oggi in edicola, Tuttosport traccia un profilo di Paolo Storiari, sostituto procuratore che sta indagando sulle infiltrazioni criminali nel tifo organizzato milanese. Ha alle spalle quello che il quotidiano definisce un "unicum" nel mondo del calcio: il commissariamento del Foggia, disposto proprio su richiesta di Storari.

Di fronte a lui, i club dovranno realmente dimostrare di aver chiuso i legami con le curve, pena l'amministrazione giudiziaria, ovvero degli uomini scelti dal tribunale che affiancheranno i dirigenti per evitare nuove conseguenze di questo tipo. Il "procedimento di prevenzione" fu applicato proprio ai danni del Foggia nel 2018 dopo l'arresto di Fedele Sannella, patron del club accusato di aver riciclato 380mila euro per pagare in nero procuratori, calciatori e allenatori.