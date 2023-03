Come dopo Bologna, anche dopo La Spezia è arrivato il "discorso della sconfitta" di Simone Inzaghi alla squadra. Toni diversi, secondo Tuttosport, hanno però caratterizzato i day after delle due prestazioni. Perché al Dall'Ara non c'era stata la prova in senso generale, mentre venerdì la squadra ha prodotto tantissimo, non riuscendo a concretizzare e poi commettendo gli ormai soliti errori difensivi. Per questo Inzaghi ha chiesto maggiore equilibrio.