L’urna di Montecarlo regala un mezzo sorriso all’Inter. Inserita nel gruppo D con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad per Inzaghi sicuramente la paura maggiore sarà senza dubbio il Benfica di Roger Schmidt già incrociati nei quarti di finale dell’ultima Champions. Questa volta i portoghesi si presenteranno con un Di Maria in più, come scrive Tuttosport, piuttosto carico. Sul proprio cammino i nerazzurri incontreranno anche Trubin a lungo seguito in questa sessione di mercato e l’ex Joao Mario. Il Salisburgo si presenterà con un attacco rivoluzionato con Karim Konatè classe 2004. Anche in panchina non ci sarà Matthias Jaissle volato in Arabia Saudita e tornato a casa Gerhard Struber. L’età media non va oltre i 22 anni praticamente sei in meno rispetto ai nerazzurri. Giovane anche il Real Sociedad poco sopra i 24 anni. L’allenatore Imanol Alguacil siede in panchina dal 2018. L’osservato speciale è l’ex Milan Andrè Silva ma gli occhi saranno puntati anche su Kubo ex Real Madrid.

Daniele Luongo