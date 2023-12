L'Inter si mette alle spalle il pari di Champions League contro la Real Sociedad e con una prova di forza, come la definisce Tuttosport, passa in casa della Lazio. Il risultato permette di guardare con fiducia al finale di 2023 con Lecce e Genoa, quindi alla gara in casa col Verona dell'Epifania che chiuderà il girone d'andata. Con la stessa fiducia accoglierà oggi l'esito dall'urna di Nyon riguardante il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League.

Il successo all'Olimpico mancava all'Inter da maggio 2018, quando Vecino regalò la qualificazione in Champions League ai nerazzurri. Una partita di contenimento, quella di ieri, in cui pur avendo il possesso palla a favore la Lazio non è riuscita a creare occasioni e gli ospiti hanno colto l'occasione per punire un errore di Marusic per andare avanti con Martinez, fino alla ripartenza del secondo tempo per il 2-0 di Thuram.