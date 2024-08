Nell'amichevole contro il Chelsea, Yann Sommer ha dato la sua risposta nella corsa a una maglia con Josep Martinez. Come scrive Tuttosport, l'estremo difensore ex Genoa è al momento l'acquisto più oneroso dell'estate interista in termini di cartellino. Ma lo svizzero ieri ha messo in mostra due grandi parate su Guiu e un'altra stratosferica su Nkunku.

Ugochukwu non gli ha permesso di chiudere la giornata imbattuto, ma a Genova giocherà Sommer. Lo svizzero ha mandato un messaggio chiaro in termini di gerarchie.