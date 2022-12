Una volta era Skriniar , ora è diventato Dumfries , ma l'obiettivo è sempre quello: trovare i soldi per realizzare il famoso +60 di attivo sul mercato richiesto dal presidente Steven Zhang . La strada resta quella di cedere uno dei giocatori che più hanno mercato nella rosa dell' Inter , non più lo slovacco se si troverà l'accordo per il rinnovo.

Qualora invece non dovesse esserci il prolungamento, tornerebbe lui una delle pedine da vendere a buon prezzo (benché, come scrive Tuttosport, non agli 80 milioni richiesti in estate al Paris Saint-Germain). Con il rinnovo dell'attuale capitano sarebbe invece Dumfries il prescelto, anche perché "protagonista di un ottimo mondiale e tra i big quello considerato più sacrificabile", si legge ancora sul quotidiano.