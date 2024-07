Stefano Sensi è pronto a ripartire dal Monza. Il centrocampista, svincolato dopo l'esperienza con l'Inter, tornerà a vestire la casacca dei brianzoli dove già è stato in prestito per una stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il centrocampista firmerà in settimana un contratto annuale con opzione per il suo nuovo club.