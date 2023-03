Perr Schuurs , 23 anni, difensore del Torino era stato indicato nei mesi passati come uno dei possibili obiettivi dell'Inter per il futuro mercato. Oggi, però, la valutazione del centrale è cresciuta a dismisura e secondo Tuttosport la sua crescita è stata notata anche dai club di Premier League , soprattutto il Liverpool , "pronto a offrire una cifra vicina ai 50 milioni di euro per portarlo a casa".

Cifre a cui difficilmente i nerazzurri potranno arrivare. "I Reds devono fare molta attenzione a Manchester United e Tottenham, oltre che al Paris Saint Germain. Concorrenza agguerrita ai massimi livelli", riporta il quotidiano. Posto che al giocatore non dispiacerebbe un altro anno in granata, i soldi eventualmente incassati potrebbero servire al Torino per i riscatti. Il che pone l'Inter tra le spettatrici interessate non solo al giocatore, ma anche a quello che potrebbe accadere in caso di cessione a un'altra squadra, visto che tra i calciatori che i granata potrebbero riscattare c'è Lazaro a 4,5 milioni di euro.