Quella in arrivo sarà una settimana calda per il mercato dell'Inter. Anche in uscita. Come riferisce Tuttosport, è atteso in sede pure Fernando Felicevich, procuratore di Alexis Sanchez e Arturo Vidal. "Di lavoro ne avrà, con l’Inter. Però, mentre per Vidal il modo di separarsi è stato codificato nel contratto (l’Inter dovrà indennizzare il centrocampista con 4 milioni ma proverà a ottenere uno sconto), per Sanchez si dovrà fare una trattativa che però, a livello di cifre, non dovrebbe discostarsi da quelle che verranno date a Vidal. Il Niño Maravilla sogna di accasarsi da “uomo libero” al Barcellona, dove ha già giocato tra il 2011 e il 2014 (141 partite con 47 gol) vincendo 6 titoli. Pur di agevolare il ritorno, tra l’altro, l’attaccante sarebbe disposto a un grosso sacrificio a livello di ingaggio", si legge. Attezione anche alla pista Marsiglia.