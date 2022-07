Se non ci sarà intesa sull'area di San Siro, spiega oggi Tuttosport, ci si sposterà a Sesto San Giovanni, ma in quel caso bisogna capire se sarà solo il Milan ad andare fuori città (come sembra). Per ora resiste l'idea dello stadio assieme, a Milano, nella zona dove sorge l'attuale impianto.

Fondamentale sarà il primo incontro tra Cardinale e Steven Zhang nella prima metà di settembre, dopo il closing del Milan. Poi, terminato il dibattito pubblico, si tireranno le somme.