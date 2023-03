La concorrenza per Mateo Retegui si sta facendo agguerrita. Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, cominciano a essere tante le società che stanno chiedendo informazioni. "Dal Milan all’Inter, dalla Lazio all’Atalanta fino all’Udinese che, per bocca del responsabile dell’area scouting Andrea Carnevale, ha confermato di essere in pista.