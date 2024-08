La trattativa Palacios entra nel vivo. Come racconta oggi Tuttosport, sono oggi in Italia sia l'agente che tratta in Europa che il direttore sportivo dell'Independiente Rivadavia, Sebastian Peratta.

Lo scopo della missione è chiudere l'affare, contestualmente gli argentini hanno già acquistato Imanol Segovia dal Racing Avellaneda (via Talleres). L'offerta nerazzurra è di 6,5 milioni più bonus. Inzaghi avrebbe voluto Hermoso, o comunque un giocatore più pronto, ma l'indicazione della proprietà è stata quella di andare su un elemento più futuribile.

Possibile, per Palacios, una trafila con un apprendistato fino a gennaio alle spalle di Bastoni e un prestito a gennaio, quando gli spazi potrebbero ridursi (a fine ottobre tornerà Buchanan).